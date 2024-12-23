Администрацию Ростова покинула замглавы по соцвопросам Елена Кожухова

Свою карьеру в муниципальных органах Кожухова начала еще в 1998 году. Она работала в администрациях Ворошиловского и Пролетарского районов города. А в 2015 году возглавила департамент социальной защиты населения. В конце того же года она получила должность заместителя главы администрации и курировала вопросы экологии и гражданской обороны.