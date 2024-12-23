ЦИК: Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по радио и ТВ

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет выступать по телевидению и радио в рамках времени, которое выделяется для предвыборной агитации, об этом сообщили на заседании Центризбиркома (ЦИК).
«Действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления по телевидению и радио».
Выступления других четырех кандидатов будут транслироваться вечером 9 и 16 января 2025 года в эфире телеканала «Беларусь — 1». Теледебаты предлагается провести 20 января.
На радио кандидаты получат эфир утром 8, 10, 15 и 17 января.
Как уточнила представитель ЦИК, кандидаты в президенты будут иметь возможность по два раза выступить на ТВ и радио. Длительность каждого выступления не должна превышать 30 мин.
В понедельник ЦИК зарегистрировал кандидатов в президенты Беларуси действующего главу государства Александра Лукашенко и еще четырех претендентов — лидера ЛДБП Олега Гайдукевича, первого секретаря ЦК КП Беларуси Сергея Сыранкова, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и экс-кандидата на выборах 2020 года Анны Канопацкой.
С 1 января начнется предвыборная агитация, которая закончится 25 января. С 21 по 25 января в Беларуси пройдет досрочное голосование на выборах, 26 января — основной день голосования.
Не позднее 5 февраля ЦИК должен установить итоги выборов президента. В случае необходимости второй тур голосования пройдет не позднее 9 февраля.