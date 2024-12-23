Bloomberg: Трамп меняет мировую политику за месяц до инаугурации

Хотя для политических лидеров внутри страны и за рубежом не является чем-то необычным бегать за новоизбранным президентом, масштаб влияния Трампа до его инаугурации огромен. И это, скорее всего, предвестник того, что принесет новый срок Трампа, поскольку вступающий в должность президент будет продвигать свою программу «Америка прежде всего» без многих ограничений, которые действовали во время его первого президентства, говорится в статье.
Внутри страны Трамп провел последнюю неделю руководя переговорами по законопроекту о продлении финансирования, чтобы избежать остановки работы федерального правительства. И председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что политики начинают учитывать некоторые потенциальные шаги избранного президента, например торговые пошлины. Американский фондовый рынок и биткоин выросли после ноябрьских президентских выборов, что Трамп любит приписывать себе.
Во многих странах мира сейчас на подъеме популистские силы, и союзники Трампа бросают вызов лидерам истеблишмента. Илон Маск, доверенное лицо Трампа, в пятницу в очередной раз обратил внимание на Европу, поддержав ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как единственный способ «спасти Германию».
За это он получил выговор от находящегося в тяжелой ситуации канцлера Олафа Шольца, которому в феврале предстоят внеочередные выборы, тогда как поддержка его партии падает на фоне усугубляющихся экономических проблем.
В Великобритании возвращение Трампа воодушевило Найджела Фараджа лидера британской партии Reform UK, который на прошлой неделе встретился с Маском в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Британские законодатели взвешивают возможность изменения правил пожертвований, чтобы не допустить вмешательства Маска в национальную политику.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообщался с Трампом по телефону и выбрал Питера Мандельсона, ветерана Лейбористской партии и специалиста по торговле, в качестве посланника в Вашингтоне. Этот выбор резко раскритиковал бывший соруководитель предвыборной кампании Трампа Криса ЛаЧивита, который назвал Мандельсона «полным идиотом».
В Индии возвращение Трампа в Белый дом совпадает с тем, что воспрявший духом Нарендра Моди готовится принять с официальным визитом Владимира Путина впервые с начала конфликта на Украине. Моди — один из мировых лидеров, которых Трамп «воспитал» с помощью похвалы и демонстрации дружбы.
Китай перед инаугурацией Трампа тоже начал «наступление очарованием», одновременно готовя инструменты для потенциальной торговой войны в виде ограничений на экспорт критически важных минералов в США и сигнализируя о потеплении отношений как с Японией, так и с Индией.
Например, после того как Трамп пригрозил ввести 25%-ную пошлину на импорт из Канады, Трюдо сел в самолет и полетел в поместье Трампа во Флориде, чтобы обсудить этот вопрос за ужином. Затем Трюдо, чтобы успокоить Трампа, предложил план по обеспечению безопасности американо-канадской границы, хотя, как утверждают канадские чиновники, потоки мигрантов через границу незначительны.
Но Трамп не пошел ни на какие уступки и провел недели после ужина, подшучивая над Трюдо и предполагая, что Канада должна стать 51-м штатом США. Теперь правительство Трюдо оказалось под угрозой: его вице-премьер Христя Фриланд ушла в отставку, сославшись в своем заявлении на разногласия по поводу расходов и того, как подготовиться к потенциальной торговой войне Трампа. Палата общин Канады 27 января вернется к работе после зимних каникул, после чего Трюдо могут вынести вотум недоверия.
Лагерь Трампа преподнес это как досрочную победу. «Трамп уже действует как президент», — заявила в воскресенье утром его новый пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.
Хотя Трамп уже не обещает заключить соглашение о прекращении боевых действий до инаугурации, как он это делал во время предвыборной кампании, Владимир Зеленский отказался от своего предыдущего требования о том, чтобы Россия оставила все занятые ею территории.
Союзники США в Европе спешно ищут способы сохранения поддержки Украины, пока перспектива переговоров заставляет конфликтующие стороны напирать на поле боя. В декабре Шольц заявил, что он «уверен, что мы сможем разработать совместную стратегию для Украины». Но он по-прежнему отказывается поставлять Украине ракеты большой дальности Taurus, отступая от политики Байдена, которую Трамп считает ошибкой. В воскресенье сам Трамп заявил, что его дверь открыта для Владимира Путина, который, по словам Трампа, «хочет встретиться как можно скорее».