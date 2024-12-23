Bloomberg: Трамп меняет мировую политику за месяц до инаугурации

Но Трамп не пошел ни на какие уступки и провел недели после ужина, подшучивая над Трюдо и предполагая, что Канада должна стать 51-м штатом США. Теперь правительство Трюдо оказалось под угрозой: его вице-премьер Христя Фриланд ушла в отставку, сославшись в своем заявлении на разногласия по поводу расходов и того, как подготовиться к потенциальной торговой войне Трампа. Палата общин Канады 27 января вернется к работе после зимних каникул, после чего Трюдо могут вынести вотум недоверия.