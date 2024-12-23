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Комплекс для борьбы с малыми беспилотниками создали в Беларуси

Отечественные оружейники разработали технику способную не только обнаруживать и сопровождать малоразмерные дроны, но и уничтожать их.

Источник: ГВПК

МИНСК, 23 дек — Sputnik. В республике завершены опытно-конструкторские работы по созданию мобильного комплекса противодействия малоразмерным беспилотникам «Сапсан», сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома.

Данный комплекс может обеспечивать прикрытие объектов критически важной инфраструктуры, а также находить, сопровождать, подавлять беспилотники как при помощи средств радиоэлектронного подавления, так и автоматическим огнем.

В Госкомвоенпроме уточнили, что комплекс способен обнаружить малоразмерный беспилотник на расстоянии не менее 3000 метров при помощи радиолокации, и не менее 1800 метров при помощи средств оптико-электронной разведки.

Мобильный комплекс способен уничтожать дроны при помощи турели установленной на крышу командной машины на расстоянии не менее 400 метров.

«Сапсан» на шасси повышенной проходимости МЗКТ-500−200−010, которое стоит на вооружении белорусской армии. Данное шасси позволяет устанавливать различные модули разведки и ведения огня, а также станции и комплексы радиотехнической разведки и РЭБ.