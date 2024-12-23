Комплекс для борьбы с малыми беспилотниками создали в Беларуси

МИНСК, 23 дек — Sputnik. В республике завершены опытно-конструкторские работы по созданию мобильного комплекса противодействия малоразмерным беспилотникам «Сапсан», сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома.
Данный комплекс может обеспечивать прикрытие объектов критически важной инфраструктуры, а также находить, сопровождать, подавлять беспилотники как при помощи средств радиоэлектронного подавления, так и автоматическим огнем.
В Госкомвоенпроме уточнили, что комплекс способен обнаружить малоразмерный беспилотник на расстоянии не менее 3000 метров при помощи радиолокации, и не менее 1800 метров при помощи средств оптико-электронной разведки.
Мобильный комплекс способен уничтожать дроны при помощи турели установленной на крышу командной машины на расстоянии не менее 400 метров.
«Сапсан» на шасси повышенной проходимости МЗКТ-500−200−010, которое стоит на вооружении белорусской армии. Данное шасси позволяет устанавливать различные модули разведки и ведения огня, а также станции и комплексы радиотехнической разведки и РЭБ.