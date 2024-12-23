«В силу определенных причин». Лукашенко сказал, почему 2025 год будет непростым

— Не все мы показываем сегодня, потому что эти мерзавцы там бегают (за границей. — Ред.), особенно наши. И все выпрашивают санкции у американцев, у Запада. Чтобы они против нас эти санкции вводили все новые. Поэтому мы не все, конечно, показываем и рассказываем, — подытожил белорусский президент.