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«В силу определенных причин». Лукашенко сказал, почему 2025 год будет непростым

Лукашенко заявил, что 2025 год будет непростым.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему 2025 году будет непростым, сообщает пресс-служба президента.

Так, на совещании по вопросам развития в Беларуси машиностроения белорусский президент предупредил чиновников, что наступающий год будет непростым. И также отметил, что для этого есть определенные причины.

— Я об этом говорю уже в который раз, что будущий год будет непростым. В силу определенных причин, — отметил он.

В связи с этим белорусский лидер указал на необходимость расширения традиционных рынков, где Беларусь работала успешно. Но еще Лукашенко обратил внимание на необходимость диверсификации рынков и проанонсировал визит в Китай.

— Вот эти визиты в Оман, Эмираты, в Китай в ближайшее время и так далее — это речь идет о диверсификации наших рынков, — сообщил глава республики.

И добавил, что на встречах как раз шла речь о третьем направлении развития рынков — так называемой дальней дуге. Но и также рассказал, что не все планы озвучиваются из-за беглых, которые «выпрашивают санкции».

— Не все мы показываем сегодня, потому что эти мерзавцы там бегают (за границей. — Ред.), особенно наши. И все выпрашивают санкции у американцев, у Запада. Чтобы они против нас эти санкции вводили все новые. Поэтому мы не все, конечно, показываем и рассказываем, — подытожил белорусский президент.

И еще Александр Лукашенко сказал о будущем сотрудничестве Киева с Минском и Москвой: «Никуда не денутся».

Кроме того, глава республики заявил о невозможности существования Европы без Беларуси и России.

Тем временем стало известно, что ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025. Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.