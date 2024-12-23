«В силу определенных причин». Лукашенко сказал, почему 2025 год будет непростым

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему 2025 году будет непростым, сообщает пресс-служба президента.
Так, на совещании по вопросам развития в Беларуси машиностроения белорусский президент предупредил чиновников, что наступающий год будет непростым. И также отметил, что для этого есть определенные причины.
— Я об этом говорю уже в который раз, что будущий год будет непростым. В силу определенных причин, — отметил он.
В связи с этим белорусский лидер указал на необходимость расширения традиционных рынков, где Беларусь работала успешно. Но еще Лукашенко обратил внимание на необходимость диверсификации рынков и проанонсировал визит в Китай.
— Вот эти визиты в Оман, Эмираты, в Китай в ближайшее время и так далее — это речь идет о диверсификации наших рынков, — сообщил глава республики.
И добавил, что на встречах как раз шла речь о третьем направлении развития рынков — так называемой дальней дуге. Но и также рассказал, что не все планы озвучиваются из-за беглых, которые «выпрашивают санкции».
— Не все мы показываем сегодня, потому что эти мерзавцы там бегают (за границей. — Ред.), особенно наши. И все выпрашивают санкции у американцев, у Запада. Чтобы они против нас эти санкции вводили все новые. Поэтому мы не все, конечно, показываем и рассказываем, — подытожил белорусский президент.
И еще Александр Лукашенко сказал о будущем сотрудничестве Киева с Минском и Москвой: «Никуда не денутся».
Кроме того, глава республики заявил о невозможности существования Европы без Беларуси и России.
Тем временем стало известно, что ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025. Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.