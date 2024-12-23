В Приднестровье обсудили подготовку региона к возможному отключению от газоснабжения

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек — Sputnik. Должностные лица администрации Приднестровского региона должны быть готовы к работе и в первые дни нового года, руководству поручено широко информировать население о мерах, которые будут предприняты на случай сокращения либо прекращения поставок природного газа — об этом шла речь на селекторном совещании, которое провел лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Обсуждались механизмы, которые будут запущены в случае вынужденного простоя организаций и предприятий.
Кроме того, была поднята тема роста цен на дрова и появившихся рекламных объявлений о продаже твердого топлива.
«Профильным структурам поручено проверить все факты. Важно выяснить, откуда у продавцов появился этот товар. Сбор валежника гражданами допустим исключительно для личных нужд. Заготовка на продажу запрещена», — отметили участники совещания.
Обсуждался также вопрос контроля в сфере пассажироперевозок. С 1 января общественному транспорту в Приднестровье необходимо использовать в обязательном порядке валидаторы. Отраслевым ведомствам поручено отчитаться о ситуации, учитывая, что оборудование уже закуплено.
С 11 декабря в Приднестровье действует режим ЧС в энергосфере сроком на 30 дней.