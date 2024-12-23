В Приднестровье обсудили подготовку региона к возможному отключению от газоснабжения

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек — Sputnik. Должностные лица администрации Приднестровского региона должны быть готовы к работе и в первые дни нового года, руководству поручено широко информировать население о мерах, которые будут предприняты на случай сокращения либо прекращения поставок природного газа — об этом шла речь на селекторном совещании, которое провел лидер Приднестровья Вадим Красносельский.