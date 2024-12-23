Госдеп США призвал своих граждан немедленно уехать из Белоруссии

Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть территорию Белоруссии. При этом военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок не исключает, что в ближайшее время ВСУ осуществят контрудар. С чем может быть связано предупреждение Госдепартамента, готовится ли на Белоруссию нападение и в каких направлениях ВСУ может вести «рождественское контрнаступление» — в нашем материале.
Не исключено, что Верховный главнокомандующий ВСУ уже огласил на совещании в своей ставке выводы из обстановки — "конфигурация линии боевого соприкосновения, укомплектованность соединений и частей противника позволяет нам сделать вывод о том, что наиболее целесообразно нанести: главный удар — в направлении Белгород; другой удар — в направлении Севск-Брянск.
Прежде чем разбирать, насколько целесообразен выбор направлений предполагаемых ударов ВСУ, напомним о так называемом «Чуде на Висле», произошедшем в 1920 году. Варшавская битва, также известная под этим названием, — ключевое сражение Советско-польской войны 1919−1921 годов, в котором Польша смогла не только остановить наступление Красной армии, но и нанести ей тяжелейшее поражение, тем самым добившись коренного перелома в ходе войны. Нельзя исключать, что память об этом небывалом разгроме Красной армии и сегодня вдохновляет политиков и военных в Киеве.
Теперь о выборе направлений главного и другого удара Вооруженных сил ВСУ в гипотетической наступательной операции/контрударе.
Предположим, что противник планирует осуществить ее в Херсонской, Запорожской областях или на одном из Донецких направлений и предполагает нанести поражение наиболее опасным группировкам противника, восстановить или улучшить положение на одном-двух наиболее важных направлениях. Вообразим даже, что ВСУ в этом случае добились крупного тактического успеха и существенно вклинились в оборону российских войск.
Но у этого в целом положительного для украинской армии результата не будет абсолютно никакого политического звучания. Предположим, части и соединения ВСУ в ходе боев продвинулись на 15−20 км. Эта новость может даже не попасть на ленты мировых информационных агентств, а если и попадет, то будет располагаться далеко не на первополосных местах.
А вот если украинская армия вновь вторгнется на территорию Российской Федерации (предположим, существенно продвинется на направлениях на Брянск и Белгород), захватит существенные участки территории России и города, то вот это, без всякого сомнения, будет для Владимира Зеленского некоей разновидностью «Чуда на Висле».
По всей видимости, если Генштаб ВСУ и планирует какой-либо контрудар/наступательную операцию, то все действия украинской армии задумываются, скорее всего, именно под этим углом зрения.
Откуда на Белоруссию готовится нападение?
В экспертном сообществе республики периодически озвучиваются мнения, что вполне возможно вторжение НАТО на территорию Белоруссии. На первом этапе границу республики пересекают сравнительно небольшие по численности вооруженные группы с задачей захвата населенных пунктов в Кобринском районе и белорусском Полесье.
Специалисты в Белоруссии полагают, что, когда начнутся боевые действия между этими подразделениями и ВС РБ, на помощь сепаратистам придут Объединенные вооруженные силы НАТО с целью спасения демократии. Затем к вооруженной борьбе подключатся части и соединения ВСУ. Такой сценарий гипотетически вполне возможен, но вероятность его осуществления в обозримый срок весьма и весьма низка.
Что касается вторжения ВСУ на территорию Белоруссии, то у украинской армии на сегодня есть куда более значимые задачи, чем открытие еще одного фронта вооруженной борьбы.
Войско Польское без разрешения Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи не стронется с места. В ближайшие планы избранного президента США Дональда Трампа, насколько известно, большая европейская война не входит.
Что касается призыва Госдепа США к американским гражданам немедленно уехать из Белоруссии, то эти действия никак не связаны с возможными военными действиями, и среди причин опасности посещения Белоруссии указаны произвольное применение белорусскими властями местных законов, риск задержания, «содействие Белоруссии России в конфликте с Украиной», потенциальные уличные беспорядки и ограниченные возможности помощи гражданам США со стороны посольства в случае эксцессов.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),