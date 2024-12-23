Госдеп США призвал своих граждан немедленно уехать из Белоруссии

Прежде чем разбирать, насколько целесообразен выбор направлений предполагаемых ударов ВСУ, напомним о так называемом «Чуде на Висле», произошедшем в 1920 году. Варшавская битва, также известная под этим названием, — ключевое сражение Советско-польской войны 1919−1921 годов, в котором Польша смогла не только остановить наступление Красной армии, но и нанести ей тяжелейшее поражение, тем самым добившись коренного перелома в ходе войны. Нельзя исключать, что память об этом небывалом разгроме Красной армии и сегодня вдохновляет политиков и военных в Киеве.