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В Ростовской области избрали шесть новых мировых судьей

В Ростовской области были назначены шесть новых судей.

Их кандидатуры были одобрены на заседании Законодательного Собрания 23 декабря.

На должность мирового судьи судебного участка № 6 Советского районного суда была утверждена Анна Усатова.

В судебный участок № 7 Советского района назначен мировым судьей Владислав Камышов.

Екатерина Симонова стала мировым судьей в судебном участке № 4 Аксайского судебного района Ростовской области.

В течение трех лет мировым судьей судебного участка № 1 Белокалитвинского района будет назначена Мария Кабанова.

Ислам Иванов занял должность мирового судьи в судебном участке № 4 Егорлыкского района.

Кроме того, повторно на пост мирового судьи судебного участка № 10 в Новочеркасске назначен Размик Маргарян.

Напоминаем, что в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 22 декабря 2016 года его назначили на данную должность сроком на три года. В 2019 году судью переизбрали еще на пять лет.