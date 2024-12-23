В Ростовской области избрали шесть новых мировых судьей

Их кандидатуры были одобрены на заседании Законодательного Собрания 23 декабря.
На должность мирового судьи судебного участка № 6 Советского районного суда была утверждена Анна Усатова.
В судебный участок № 7 Советского района назначен мировым судьей Владислав Камышов.
Екатерина Симонова стала мировым судьей в судебном участке № 4 Аксайского судебного района Ростовской области.
В течение трех лет мировым судьей судебного участка № 1 Белокалитвинского района будет назначена Мария Кабанова.
Ислам Иванов занял должность мирового судьи в судебном участке № 4 Егорлыкского района.
Кроме того, повторно на пост мирового судьи судебного участка № 10 в Новочеркасске назначен Размик Маргарян.
Напоминаем, что в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 22 декабря 2016 года его назначили на данную должность сроком на три года. В 2019 году судью переизбрали еще на пять лет.