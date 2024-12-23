Трамп хочет вернуть Панамский канал: с чем связаны его заявления

Избранный президент США Дональд Трамп высказал недовольство слишком высокими пошлинами и сборами, которые Панама берет со следующих через Панамский канал судов. Он заявил, что США в таком случае могут вернуть контроль над каналом. Практически одновременно с этим высказыванием Трамп предложил купить Гренландию, которая, по его мнению, весьма нужна Вашингтону.