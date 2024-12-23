Трамп хочет вернуть Панамский канал: с чем связаны его заявления

Избранный президент США Дональд Трамп высказал недовольство слишком высокими пошлинами и сборами, которые Панама берет со следующих через Панамский канал судов. Он заявил, что США в таком случае могут вернуть контроль над каналом. Практически одновременно с этим высказыванием Трамп предложил купить Гренландию, которая, по его мнению, весьма нужна Вашингтону.
Оба скандальных заявления новоизбранного президента США могут быть связаны с его опасениями по поводу растущего китайского присутствия в Новом свете. Такое мнение озвучил политолог Малек Дудалов, пишет EADaily. Эксперт отметил, что слова нового главы американского государства уже вызвали новый дипломатический кризис.
Аналогичной позиции придерживаются по поводу причин громких заявлений Трампа и западные аналитики. Информационное агентство Bloomberg указывает, что сейчас одна из китайских компаний владеет двумя из пяти портов, которые расположены на Панамском канале. Именно Китай занимает второе после США место среди стран, использующих этот маршрут для перевозки грузов.
О необходимости получить Гренландию заявил в социальных сетях и американский бизнесмен Илон Маск, которого считают одним из наиболее влиятельных и богатых сторонников Трампа. Ранее бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор рассказывал американской прессе, что Трамп в 2020 году интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию.