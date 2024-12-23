Лукашенко сказал о встрече с Путиным «буквально через пару дней» и визите в КНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко проанонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, а также визит в Китай, сообщает пресс-служба президента.
Так, на совещании по вопросам развития в Беларуси машиностроения Александр Лукашенко сказал, что буквально через пару дней планирует лично встретиться в Владимиром Путиным, а также готов к обсуждению вопросов по машиностроению.
— Если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим, — указал он чиновникам.
Кроме того, белорусский лидер рассказал о договоренности с Россией синхронизировать отношения в плане автомобилей. И еще он попросил чиновников, чтобы белорусская сторона четко придерживалась договоренностей с Россией.
— Надо понимать, что в России так же времена непростые, — указал он.
Еще Лукашенко напомнил о договоренности по утилизационному сбору, попросив доложить ему о том, как это реализуется на данный момент и нет ли каких-либо проблем с Россией в этом плане.
И здесь глава Беларуси высказался о развитии сотрудничества со странами на так называемой дальней дуге, упомянув свои недавние визиты в Оман и ОАЭ.
— Поэтому вот эти визиты в Оман, Эмираты. В Китай в ближайшее время и так далее. Это речь идет о диверсификации наших рынков. Как мы их называли, третье наше направление — дальняя дуга, — подытожил президент.
Ранее, сообщалось, что в последней декаде декабря в Санкт-Петербурге состоится саммит ЕАЭС, а также пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ, где может состояться встреча белорусского и российского лидеров.
Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что 2025 год будет непростым.
И еще глава Беларуси сказал о будущем сотрудничестве Киева с Минском и Москвой: «Никуда не денутся».
Также президент заявил о невозможности существования Европы без Беларуси и России.