RS: Трамп может использовать Арктику для прекращения конфликта на Украине

Согласно статье, у новой американской администрации есть возможность нарушить статус-кво и склонить Россию к прекращению боевых действий на Украине.
Участие Путина в ноябрьской церемонии спуска на воду нового атомного ледокола «Чукотка» не привлекло особого внимания на Западе, но продемонстрировало пристальное внимание российского президента к освоению арктического региона. Такие суда стоят недешево, и «Чукотка» оценивается примерно в полмиллиарда долларов. А в октябре зеленый свет для производства на верфи недалеко от Владивостока получил еще более амбициозный класс российских атомных ледоколов. Его стоимость составляет 1 млрд долларов.
Целью ледоколов является Северный морской путь (СМП) — судоходный маршрут, который проходит к северу от России и соединяет Западную Европу с Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Причем российские стратеги в нефтегазовой сфере стремятся увеличить экспорт российских энергоресурсов по СМП в следующие пять лет в шесть или семь раз, до 200 млн тонн.
Однако арктические амбиции Кремля выходят далеко за рамки нефти и газа. Экономический рост страны всегда сдерживался тем простым фактом, что большинство крупнейших рек России, таких как Обь, Енисей и Лена, текут на север, в Арктику. Таким образом, функциональный СМП с круглогодичной навигацией логически является ключом к открытию возможностей для масштабного развития обширных, богатых ресурсами внутренних районов страны и Сибири. Путин прекрасно понимает, что строительство танков и ракет само по себе не сделает Россию сильной и процветающей в будущем, но вот арктический мегапроект может открыть такую возможность.
Китай также принял СМП в рамках своего «Полярного шелкового пути» и стремится к тесному партнерству с Кремлем в Арктике. Однако, несмотря на постепенный прогресс, китайские и российские аналитики понимают, что арктический проход никогда не достигнет своего истинного потенциала без западной поддержки. Вот почему сосредоточение внимания на Арктике, вероятно, окажет наибольшее влияние на прекращение боевых действий на Украине.
Возможно, России будет выдвинуто условие направлять в течение следующих десятилетий часть прибыли от судоходства по СМП на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины. Этот постоянный поток денежных ресурсов станет формой репарационных выплат Киеву, которые, вероятно, составят сотни миллиардов долларов.
При этом ряд других заинтересованных стран, например Канада, Финляндия, Норвегия и Швеция на западе и Южная Корея и Япония на востоке, тоже получат выгоду от СМП, что потенциально может ослабить глобальную напряженность в Евразии. Извлечь экономическую выгоду смогут и некоторые районы США, включая Аляску, и ряд северных портов, например Сиэтл и даже Бостон.
Во время своего первого президентства Трамп сделал несколько смелых шагов во внешней политике и, что похвально, пошел на некоторые политические риски ради мира. В этот раз мирные предложения могут оказаться успешными, если подсластить их «пряником» в виде арктического компонента, который гарантированно привлечет внимание Путина. Поддержка Трампом этой крупномасштабной деловой сделки может не только помочь вернуть мир в Восточную Европу, но и улучшить перспективы континента в целом.