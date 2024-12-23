RS: Трамп может использовать Арктику для прекращения конфликта на Украине

Однако арктические амбиции Кремля выходят далеко за рамки нефти и газа. Экономический рост страны всегда сдерживался тем простым фактом, что большинство крупнейших рек России, таких как Обь, Енисей и Лена, текут на север, в Арктику. Таким образом, функциональный СМП с круглогодичной навигацией логически является ключом к открытию возможностей для масштабного развития обширных, богатых ресурсами внутренних районов страны и Сибири. Путин прекрасно понимает, что строительство танков и ракет само по себе не сделает Россию сильной и процветающей в будущем, но вот арктический мегапроект может открыть такую ​​возможность.