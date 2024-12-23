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Пермский край направил в ЛНР 8 тонн новогодних подарков

Жители региона приносили подарки в филиалы МФЦ.

Источник: Комсомольская правда

Из Пермского края в Северодонецк и Луганск отправили машину с новогодними подарками общей массой более восьми тонн. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.

Жители региона приносили подарки в филиалы МФЦ. В сборе помощи принимали участие руководства и коллективы общественных организаций, Министерство образования и науки Пермского края, а также коллективы детских дошкольных и средних общеобразовательных учреждений, учащиеся и их родители.

Вместе с новогодними подарками бойцы получат средства укрытия — маскировочные сети.