Вице-премьер России исполнил спортивную мечту школьника из Волгограда

— Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать, чтобы ваши мечты сбывались и было только хорошее у вас, ваших родных и близких, — сказал вице-премьер, ставший участником всероссийской новогодней акции, которая еще продолжается.