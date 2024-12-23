Вице-премьер России исполнил спортивную мечту школьника из Волгограда

Как сообщает V102.RU со ссылкой на правительство РФ, в числе троих счастливчиков оказался 12-летний Михаил из Волгограда, который очень хотел баскетбольный мяч и попросил об этом.
— Знаю отличную компанию, нашу, российскую, которая делает мячи международного класса, сертифицированные международной федерацией. Причём это самые экологичные мячи в мире. Обязательно тебе сделаем подарок, — сказал заместитель председателя российского правительства.
Дмитрий Чернышенко также исполнил мечты 7-летнего Александра из Азова Ростовской области и 10-летнего Дмитрия из Ярославля о встрече с известными спортсменами.
— Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать, чтобы ваши мечты сбывались и было только хорошее у вас, ваших родных и близких, — сказал вице-премьер, ставший участником всероссийской новогодней акции, которая еще продолжается.