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Вице-премьер России исполнил спортивную мечту школьника из Волгограда

Сегодня, 23 декабря, мечты российский детей в рамках новогодней акции «Ёлка желаний» исполнял вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на правительство РФ, в числе троих счастливчиков оказался 12-летний Михаил из Волгограда, который очень хотел баскетбольный мяч и попросил об этом.

— Знаю отличную компанию, нашу, российскую, которая делает мячи международного класса, сертифицированные международной федерацией. Причём это самые экологичные мячи в мире. Обязательно тебе сделаем подарок, — сказал заместитель председателя российского правительства.

Дмитрий Чернышенко также исполнил мечты 7-летнего Александра из Азова Ростовской области и 10-летнего Дмитрия из Ярославля о встрече с известными спортсменами.

— Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать, чтобы ваши мечты сбывались и было только хорошее у вас, ваших родных и близких, — сказал вице-премьер, ставший участником всероссийской новогодней акции, которая еще продолжается.