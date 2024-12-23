Минниханов в преддверии Нового года вручил государственные награды

«В нашем районе мы стали первой семьёй, удостоенной такой федеральной награды. Я очень волновалась, не спала всю ночь перед церемонией. Это очень почётно. Сейчас становится все больше многодетных семей, за что берет гордость. У нас растут пять девочек, и главная наша мечта, чтобы они выросли, стали мамами и стали продолжительницами нашего рода», — полелилась Ирина Абрамова.