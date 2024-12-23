В Финляндии предложили ограничить импорт газа из России и Белоруссии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Министерство экономики и занятости Финляндии представило для консультаций законопроект о временном ограничении импорта газа из России и Белоруссии, сообщило ведомство в понедельник.
«Предлагаемый временный закон ограничил бы поставки природного газа и сжиженного природного газа в финскую газовую сеть через подключенные трубопроводы или объекты для переработки сжиженного природного газа, если природный газ или сжиженный природный газ поступает из России или Белоруссии».
Как уточняет ведомство, предложения по законопроекту принимаются до 3 февраля. Законопроект составлен в соответствии с регулированием ЕС, позволяющим странам-членам временно ограничить импорт российского природного газа и СПГ, пояснило министерство.
Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, писало в октябре агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от «голубого топлива» из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и «зависимость сейчас немного возрастает». Сейчас РФ обеспечивает около 20% всего газового импорта ЕС, тогда как в 2023 году это было 15%. Агентство также предупреждало, что в случае прекращения импорта российского СПГ Евросоюзу придется наращивать закупки у других стран, что приведет к росту цен на газ.