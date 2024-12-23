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В Финляндии предложили ограничить импорт газа из России и Белоруссии

Минэкономики Финляндии предложило ограничить импорт газа из России и Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Министерство экономики и занятости Финляндии представило для консультаций законопроект о временном ограничении импорта газа из России и Белоруссии, сообщило ведомство в понедельник.

«Предлагаемый временный закон ограничил бы поставки природного газа и сжиженного природного газа в финскую газовую сеть через подключенные трубопроводы или объекты для переработки сжиженного природного газа, если природный газ или сжиженный природный газ поступает из России или Белоруссии».

говорится в сообщении

Как уточняет ведомство, предложения по законопроекту принимаются до 3 февраля. Законопроект составлен в соответствии с регулированием ЕС, позволяющим странам-членам временно ограничить импорт российского природного газа и СПГ, пояснило министерство.

Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, писало в октябре агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от «голубого топлива» из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и «зависимость сейчас немного возрастает». Сейчас РФ обеспечивает около 20% всего газового импорта ЕС, тогда как в 2023 году это было 15%. Агентство также предупреждало, что в случае прекращения импорта российского СПГ Евросоюзу придется наращивать закупки у других стран, что приведет к росту цен на газ.