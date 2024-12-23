В Финляндии предложили ограничить импорт газа из России и Белоруссии

Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, писало в октябре агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от «голубого топлива» из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и «зависимость сейчас немного возрастает». Сейчас РФ обеспечивает около 20% всего газового импорта ЕС, тогда как в 2023 году это было 15%. Агентство также предупреждало, что в случае прекращения импорта российского СПГ Евросоюзу придется наращивать закупки у других стран, что приведет к росту цен на газ.