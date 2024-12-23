В Пермском крае УФАС вынес предостережение администрации Соликамска

Закон о защите конкуренции также запрещает создавать унитарные предприятия на конкурентных рынках, если выручка от их деятельности может превышать 10% его совокупной выручки за последний календарный год. При переходе же на конкурентный рынок выручка МУП «Теплоэнерго» может превысить 10% совокупной выручки.