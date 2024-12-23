В Пермском крае УФАС вынес предостережение администрации Соликамска

Пермское УФАС выдало администрации Соликамского городского округа предостережение от возможного нарушения Закона о защите конкуренции. Городские власти сообщили о намерении создать муниципальный автопарк на конкурентном рынке пассажирских перевозок после перепрофилирования МУП «Теплоэнерго».
Унитарное предприятие работает в сфере естественных монополий, которая относится к исключениям. Деятельность же в сфере пассажирских перевозок не относится к исключениям, поскольку этот рынок является конкурентным.
Закон о защите конкуренции также запрещает создавать унитарные предприятия на конкурентных рынках, если выручка от их деятельности может превышать 10% его совокупной выручки за последний календарный год. При переходе же на конкурентный рынок выручка МУП «Теплоэнерго» может превысить 10% совокупной выручки.
Все озвученные Пермским УФАС обстоятельства противоречат законодательству.