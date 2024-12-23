Дрозденко: Ленобласти предстоит решить проблему кадрового дефицита

В Ленинградской области у нас дефицит — 126 тысяч рабочих рук нам сегодня не хватает. Это рабочие руки, которые мы временно заимствуем, когда привлекаем для стройки, для того чтобы развивалась экономика. Рабочие места — это не временно, что где-то стройка, какое-то временное развитие или какой-то заказ поступил, на который нужно привлечь рабочие руки, чтобы его реализовывать. Это постоянные высококвалифицированные высокооплачиваемые специалисты. Средняя зарплата в Ленинградской области — 82 тысячи рублей. Поэтому, конечно, мы сегодня ставим перед собой амбициозную задачу преодоления кадрового дефицита, — подчеркнул губернатор.