Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против России

Санкции также распространяются на 52 судна, попавшие под ограничения ЕС. Речь идет о тех танкерах, которые, по утверждению европейских властей, используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов без соблюдения потолка цен. Экспортные ограничения, говорится в сообщении DEFR, коснулись 32 субъектов. DEFR также присоединился к индивидуальным финансовым санкциям, принятым в отношении Белоруссии «из-за сложившейся в стране ситуации»: добавлены 26 физических лиц и 2 организации. Ограничения вступят в силу завтра, 24 декабря.