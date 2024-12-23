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Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против России

Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR) Швейцарии присоединился к расширенному списку ограничительных мер Евросоюза в рамках 15-го пакета санкций против России и Белоруссии. 54 физических и 30 юридических лица попадают в санкционный список, предполагающий запрет на въезд в Швейцарию или транзит через ее территорию, а также заморозку активов.

Источник: Reuters

Санкции также распространяются на 52 судна, попавшие под ограничения ЕС. Речь идет о тех танкерах, которые, по утверждению европейских властей, используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов без соблюдения потолка цен. Экспортные ограничения, говорится в сообщении DEFR, коснулись 32 субъектов. DEFR также присоединился к индивидуальным финансовым санкциям, принятым в отношении Белоруссии «из-за сложившейся в стране ситуации»: добавлены 26 физических лиц и 2 организации. Ограничения вступят в силу завтра, 24 декабря.

Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили 15-й пакет ограничительных мер против России 16 декабря. Как утверждалось, он направлен на борьбу с «теневым флотом танкеров» и коснулся российских оборонных и судоходных компаний, отвечающих за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю. Ограничительные меры были введены и против китайских компаний.

санкции
ЕС