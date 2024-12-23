В Самаре изменят название ответственного за финансы министерства

В Самарской области планируют переименовать министерство управления финансами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства 23 декабря.
— Слова «министерство управления финансами» заменить словами «управление финансами», — говорится в документе.
Изменится и краткое наименование министерства — МФ СО вместо МУФ СО. Государственная инспекция финансового контроля, которая подведомственна министерству, теперь будет называться комитетом по финансовому контролю.
Это постановление вступит в силу уже с 24 декабря.