Фицо в Москве: что о визите словацкого премьера говорят эксперты

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин назвал «Аргументам и фактам» визит словацкого премьера в Россию «прорывом». Если Виктор Орбан ранее приезжал в столицу РФ скорее как представитель Евросоюза и именно по украинскому конфликту, то визит Фицо ставил своей целью обсуждение отношений между государствами. Благодаря это поездку политика эксперт назвал даже более значимой в политическом плане, чем приезд Орбана.