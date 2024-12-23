Фицо в Москве: что о визите словацкого премьера говорят эксперты

мГлавной темой переговоров премьер-министра Словакии Роберта Фицо с российским президентом Владимиром Путиным в Москве стали взаимоотношения двух государств в энергетической сфере. Братислава рассчитывает на продолжение поставок российского газа.
Визит лидера одной из стран ЕС и НАТО в РФ в текущей политической ситуации вызвал реакцию политиков и экспертов. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха назвал поездку Фицо «пощечиной Зеленскому за высокомерие» и подчеркнул, что российский президент Владимир Путин представляет собой государственного деятеля, с которым стоит встретиться.
Политолог Александр Асафов в беседе с «ФедералПресс» подчеркнул, что визит Фицо в Россию идет вразрез с политикой Евросоюза, но глава словацкого правительства, как и его венгерский коллега Виктор Орбан, более всего заинтересован в защите интересов своей страны. Эксперт предупредил о «шумных последствиях» поездки премьер-министра Словакии в Москву.
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин назвал «Аргументам и фактам» визит словацкого премьера в Россию «прорывом». Если Виктор Орбан ранее приезжал в столицу РФ скорее как представитель Евросоюза и именно по украинскому конфликту, то визит Фицо ставил своей целью обсуждение отношений между государствами. Благодаря это поездку политика эксперт назвал даже более значимой в политическом плане, чем приезд Орбана.
Немецкий аналитик Кристоф Херстель рассказал РЕН ТВ, что премьер Словакии прибыл в Москву из-за угроз со стороны Запада. Фактически именно недовольство руководства ЕС и НАТО действиями Фицо и толкнуло последнего в «объятия России», считает политолог.