Полпред президента на Северо-Западе прибыл в Калининградскую область

Одной из ключевых тем разговора стала поддержка семьи и детства. Глава региона рассказал о том, что с 1 июля отменены критерии нуждаемости для ряда выплат многодетным семьям. С сентября действуют новые меры поддержки: бесплатный проезд для школьников, бесплатное питание для учащихся в общеобразовательных и государственных профессиональных организациях. Кроме того, по решению губернатора решено возобновить в 2025 году выплату взамен земельного участка для многодетных семей.