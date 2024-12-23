Полпред президента на Северо-Западе прибыл в Калининградскую область

Полпред президента на Северо-Западе Александр Гуцан 23 декабря встретился в Калининграде с губернатором Алексеем Беспрозванных. Как сообщает пресс-служба областного правительства, полномочный представитель отметил положительную динамику исполнения консолидированного бюджета области за 11 месяцев 2024 года и уверенное развитие региона «на фоне беспрецедентного давления на экономику со стороны недружественных стран».
Было отмечено развитие промышленного производства, восстановление калининградского автокластера, решение проблемы обманутых дольщиков.
Одной из ключевых тем разговора стала поддержка семьи и детства. Глава региона рассказал о том, что с 1 июля отменены критерии нуждаемости для ряда выплат многодетным семьям. С сентября действуют новые меры поддержки: бесплатный проезд для школьников, бесплатное питание для учащихся в общеобразовательных и государственных профессиональных организациях. Кроме того, по решению губернатора решено возобновить в 2025 году выплату взамен земельного участка для многодетных семей.
Уже решено, что в 2025 году будет выделено более 11 миллиардов рублей на выплаты и иные меры поддержки семьям.