Трамп нацелился забрать Панамский канал: суть и цель претензий

Панамский канал строили Соединенные Штаты Америки. Объект сдали в эксплуатацию в 1914 году. Его протяженность составляет 82 км. В 1977 году американский президент Джимми Картер и глава Панамы Омар Торрихос заключили договор о выводе канала из-под контроля США. В 1999 году Штаты полностью передали канал Панаме в знак сотрудничества.
Трамп выставил Панаме требование минимизировать транзитные сборы для военных и торговых судов из Соединенных Штатов или вернуть канал.
«Он был передан не для чьей-либо выгоды, а просто в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и правовые, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме и без вопросов», — написал президент в соцсети Truth Social.
Трамп назвал взимаемые платежи с американских судов «обманом», а сами сборы — «смехотворными».
Bloomberg сообщает, что почти 25% транзитных грузов через Панамский канал перевозятся в порты США или из них. Сборы от прохода по каналу составляют существенную часть бюджета Панамы. Доходы страны в 2024 году от использования водного пути достигли 2,47 млрд долларов.
22 декабря на конференции Turning Point USA в Аризоне Трамп вновь акцентировал внимание на Панамском канале и назвал тарифы для американских кораблей для прохода по нему «позором». Как сообщила медиакомпания RSBN, он пообещал действовать решительно, потому что канал также играет ключевую роль для развертывания Военно-морских сил США.
В ответ президент Панамы Хосе Рауль Мулино сделал официальное заявление.
«Как президент я хочу четко заявить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению», — цитируют Мулино «Ведомости».
Мулино отметил, что «тарифы» для прохода по каналу устанавливаются открыто с учетом рыночных условий и международной конкуренции.
Президент Панамы добавил, что его страна уважает другие государства и требует уважения к себе. Он заверил, что постарается сохранить деловые отношения с правительством Трампа и призвал его совместно решать вопросы безопасности, в частности проблемы нелегальной миграции, наркоторговли и организованной преступности.
23 декабря Трамп ответил на заявление главы Панамы — в соцсети Truth Social разместил фото флага США на фоне Панамского канала, сообщает «Газета.ру». Снимок он подписал: «Добро пожаловать в Соединенные Штаты, Канал».
Эксперт КГ «Полилог», политконсультант Руслан Андреев считает, что провокации Трампа относительно Панамского канала связаны с его желанием создать единую экономическую и логистическую систему из соседних с США государств. Именно об этом свидетельствуют его заявления о покупке Гренландии и предложение Канаде стать штатом США.
Эксперт уверен, что заявления Трампа, которые вызывают возмущение политиков стран-соседей, раскрывают геополитическую стратегию американского лидера.
«Зачем Вашингтону обеспечивать безопасность Европы, если вокруг Белого дома творится хаос? Европы, которая сама не платит по счетам НАТО за собственную безопасность (2% от ВВП). Зачем поддерживать НАТО и потсдамо-ялтинскую систему безопасности, если она себя изжила?» — цитирует политолога газета «Известия».
По мнению Андреева, Трамп намерен создать единую экономическую и логистическую агломерацию стран вокруг США. В нее войдут не только Канада, Мексика, Гренландия, но и государства Центральной и Южной Америки.
Объединение американских держав позволит, с одной стороны, устранить проблемы мигрантов, усмирить наркотрафик и преступность, а с другой — эффективно сдерживать Китай, который сейчас создает свою агломерацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.