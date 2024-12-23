Губернатор Челябинской области рассказал, о чем попросит Деда Мороза

«Сейчас все мы мечтаем о победе. Самое главное и важное — это победа, которую мы ждем. Но у каждого должна быть и своя победа. Каждый на своем месте должен делать все возможное, для того чтобы любая наша индивидуальная победа превратилась в одну большую общую победу», — сказал Алексей Текслер.