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Губернатор Челябинской области рассказал, о чем попросит Деда Мороза

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря, ФедералПресс. В преддверии новогодних праздников губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, о чем хочет попросить Деда Мороза. По его словам, он мечтает о победе для своей страны.

«Сейчас все мы мечтаем о победе. Самое главное и важное — это победа, которую мы ждем. Но у каждого должна быть и своя победа. Каждый на своем месте должен делать все возможное, для того чтобы любая наша индивидуальная победа превратилась в одну большую общую победу», — сказал Алексей Текслер.

РИА «ФедералПресс» собирает письма российских политиков и общественников к Деду Морозу. Ранее своим сокровенным желанием поделился глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Также письма новогоднему волшебнику написали тюменские политики.