Дрозденко: проект метро в Кудрово пришел в движение

О планах в районе будущей подземки стало известно в ходе обсуждения дорожных планов. Со слов Дрозденко, в 2024 году в регионе обновили 200 километров дорог, в планах на 2025 год — 240 километров, а также работы по четырём мостам. В приоритетах проекты по расширению Колтушского шоссе, обход Мурино и Нового Девяткино и кудровские развязки.