Рустам Минниханов рассказал о своих главных семейных ценностях

«Важно уважать родителей, старших, любить свою Родину, религию, культуру. Это все — семья», — заявил Минниханов на пресс-конференции.
Напомним, что 2024-й был объявлен в России Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи.
Уважать старших, свой народ, семью и религию такие главные семейные принципы назвал Раис Татарстана Рустам Минниханов, отвечая на вопрос по итогам Года семьи в России.
«Важно уважать родителей, старших, любить свою Родину, религию, культуру. Это все — семья», — заявил Минниханов на пресс-конференции.
Напомним, что 2024-й был объявлен в России Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи.