Глеб Никитин объявил «Пятилетие семьи» в Нижегородской области

Глеб Никитин объявил 2025−2030 годы «Пятилетием семьи» в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин на подведении итогов Года семьи на Нижегородской ярмарке.
«Наша главная цель — сделать Нижегородскую область территорией, где каждая семья будет чувствовать себя социально защищенной и уверенной в завтрашнем дне. Поддержка семей — это наш долг».
С его слов, сейчас главный приоритет — это поддержка бойцов СВО и их семей, а на втором месте — социальные выплаты.
По оценкам, общие затраты на меры поддержки демографии в регионе составят 150 млрд рублей до 2035 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские власти хотят ограничить продажу алкоголя для улучшения демографии.