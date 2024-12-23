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Глеб Никитин объявил «Пятилетие семьи» в Нижегородской области

С 2025 по 2030 год будет «Пятилетие семьи».

Источник: Нижегородская правда

Глеб Никитин объявил 2025−2030 годы «Пятилетием семьи» в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин на подведении итогов Года семьи на Нижегородской ярмарке.

«Наша главная цель — сделать Нижегородскую область территорией, где каждая семья будет чувствовать себя социально защищенной и уверенной в завтрашнем дне. Поддержка семей — это наш долг».

подчеркнул Глеб Никитин

С его слов, сейчас главный приоритет — это поддержка бойцов СВО и их семей, а на втором месте — социальные выплаты.

По оценкам, общие затраты на меры поддержки демографии в регионе составят 150 млрд рублей до 2035 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские власти хотят ограничить продажу алкоголя для улучшения демографии.