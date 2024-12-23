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Метро Екатеринбурга отправит на переплавку 8 миллионов жетонов

Жители Екатеринбурга смогут расплачиваться жетонами в метро до февраля.

Источник: Комсомольская правда

В метро Екатеринбурга полностью прекратят продавать жетоны с 1 января 2025 года. Однако расплачиваться ими можно будет еще до конца февраля. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил директор метрополитена Андрей Панаиотиди.

Решение о прекращении продажи было принято, чтобы жители города, купившие жетоны, смогли конвертировать их. Вывод жетонов будет постепенным.

— Оплачивать проезд жетонами можно будет еще пару месяцев, — пояснил Андрей Панаиотиди.

Помимо этого, жетоны отправятся на утилизацию, как цветной металл. На данный момент их насчитывается в восемь миллионов экземпляров. Однако часть сохранят. Жетоны станут сувенирами и разместят в музее.

метро