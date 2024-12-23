Минниханов о демографическом вопросе в Татарстане: Я недоволен ситуацией

«Мы очень плохо работаем в вопросе убеждения и обеспечения мер к тому, чтобы семьи заводили детей. Я очень недоволен демографической ситуацией в Татарстане. Много чего делается в этом направлении, но динамика незначительная. Это очень серьезный вопрос для всей нашей страны. Хвалиться пока нечем».
При этом он подчеркнул, что семья остается главным воспитательным институтом для детей. Ребенок должен быть культом для семьи, а у нас многие сначала хотят «пожить для себя», а потом уже детей и нет.
«Этот вопрос очень беспокоит. Хочется, конечно, чтобы я рассказывал какие мы молодцы и сколько всего сделали. Но честно, я недоволен ситуацией. Нужно искать новые подходы и методы поддержки, чтобы люди заводили детей», — продолжил Минниханов.
По его словам, для женщин должны быть обеспечены все возможные социальные гарантии, чтобы, уйдя в декрет, они понимали, что и после беременности смогут и дальше самореализовываться.