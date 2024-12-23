Минниханов о демографическом вопросе в Татарстане: Я недоволен ситуацией

«Мы очень плохо работаем в вопросе убеждения и обеспечения мер к тому, чтобы семьи заводили детей. Я очень недоволен демографической ситуацией в Татарстане. Много чего делается в этом направлении, но динамика незначительная. Это очень серьезный вопрос для всей нашей страны. Хвалиться пока нечем».