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Вывоз топливных ресурсов из Приднестровья запрещен — указ

На время действия ЧС в энергетике в Приднестровье из региона запрещен вывоз топливных ресурсов.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек — Sputnik.В Приднестровье запретили вывоз топливных ресурсов, соответствующий указ подписал лидер региона Вадим Красносельский.

Запрет охватывает целый ряд товарных позиций, в том числе торф, используемый в качестве топлива, древесный уголь, каменный и бурый уголь, кокс и полукокс из каменного угля, различные виды топливной древесины, хворост, деревянные шпалы.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем официального его опубликования, и прекращает свое действие со дня, следующего за днем истечения срока действия режима ЧС в энергетике.

Контролировать исполнение документа будут глава таможенного комитета Приднестровья и ведомство по безопасности.

Режим ЧС в области энергетики действует в Приднестровье с 11 декабря сроком на 30 дней.

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