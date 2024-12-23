Вывоз топливных ресурсов из Приднестровья запрещен — указ

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек — Sputnik.В Приднестровье запретили вывоз топливных ресурсов, соответствующий указ подписал лидер региона Вадим Красносельский.
Запрет охватывает целый ряд товарных позиций, в том числе торф, используемый в качестве топлива, древесный уголь, каменный и бурый уголь, кокс и полукокс из каменного угля, различные виды топливной древесины, хворост, деревянные шпалы.
Указ вступает в силу со дня, следующего за днем официального его опубликования, и прекращает свое действие со дня, следующего за днем истечения срока действия режима ЧС в энергетике.
Контролировать исполнение документа будут глава таможенного комитета Приднестровья и ведомство по безопасности.
Режим ЧС в области энергетики действует в Приднестровье с 11 декабря сроком на 30 дней.