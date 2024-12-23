Региональные доплаты к федеральному маткапиталу вводят в Нижегородской области

Региональные доплаты к федеральному материнскому капиталу вводят в Нижегородской области. Они начнут действовать с 1 июля 2025 года, заявил губернатор Глеб Никитин на подведении итогов Года семьи на Нижегородской ярмарке.
С середины 2025 года общая сумма выплат за каждого ребенка составит 1 млн рублей.
Так, за первого ребенка общая сумма с учетом федерального маткапитала составит 1 млн рублей (из них от региона выйдет 360 тысяч руб.). Каждый месяц родители смогут получать по 10 тысяч рублей в течение трех лет.
За второго ребенка родители также вместе с маткапиталом получат 1 млн рублей, из них 500 тысяч рублей — разово. Каждый месяц можно будет получать 20 тысяч рублей.
За третьего ребенка сертификат составит 700 тысяч рублей, а в виде ежемесячной выплаты — 30 тысяч рублей.
За четвертого и последующих детей можно будет разом получить 1 млн рублей.
С соответствующей инициативой нижегородские власти намерены обратиться в областное заксобрание.
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