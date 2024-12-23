Премьер Молдавии призвал граждан экономить электроэнергию

КИШИНЕВ, 23 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что ситуация в секторе энергетики остается сложной, поэтому жителям страны нужно готовиться к возможным перебоям и экономить электроэнергию.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР).
«Ситуация в секторе энергетики непростая, но правительство создало сценарии, которые предусматривают обеспечение электроэнергией правого берега Днестра. Да, возможно, что местами, изолированно, могут быть отключения электроэнергии, но ситуация разрешима».
Он попросил граждан мобилизоваться и экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления.
«У нас было заседание, все учреждения получат инструкции по максимальной экономии электроэнергии, чтобы всем нам пришлось меньше платить», — добавил Речан.
С 16 декабря в Молдавии ввели режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).
Как сообщили власти Молдавии, «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с Киевом для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019-м пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.