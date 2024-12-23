Премьер Молдавии призвал граждан экономить электроэнергию

Как сообщили власти Молдавии, «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с Киевом для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019-м пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.