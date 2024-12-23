Рустам Минниханов: Там, где есть дорога, жизнь меняется

«Где есть дороги — значит, жизнь меняется. Строятся заводы, появляется жилье. Если нет дороги, ты никуда не можешь ехать. Не просто ехать, ведь нужно еще и перевозить товары, другие задачи. Десять лет назад даже представить было невозможно, что за шесть с половиной часов будем добираться до Москвы. На протяжении трех лет мы мечтали, как же нам проложить мост через Волгу. Есть теперь и мост, и дорога», — сказал руководитель республики.