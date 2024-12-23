Дрозденко рассказал, решился бы он на роды, будь он женщиной

«Решает женщина, это сто процентов, знаю на своем опыте семейном. Я детей люблю. Главный аргумент — любишь или не любишь детей. Если ты любишь детей, хочешь, чтобы у тебя был ребенок, то ребенок у тебя будет. И неважно, есть достаток или нет, есть муж или нет, или есть возможность родить или нет, потому что сегодня медицинские технологии позволяют это сделать. Главное — желание. Вы правы, что здесь не все решает форма поддержки и пропаганда. Важно то, что внутри. Отвечая грубо и прямо, но был бы я женщиной, я бы хотел, чтобы у меня были дети», — подчеркнул Дрозденко.