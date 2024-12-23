Главы Москвы и Минска подписали документ о взаимодействии в различных сферах

«Мы работаем по многим отраслям, много проектов, которые реализуются, очень хорошо налажены торгово-экономические отношения, поэтому мы видим их дальнейшую перспективу. Надеемся, что она будет продолжена, все для этого сегодня есть. И очень много направлений деятельности, по которым мы могли бы сотрудничать, поэтому хотелось бы сегодня предложить обсудить те вопросы, которые есть для обсуждения», — подчеркнул он.