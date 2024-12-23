Главы Москвы и Минска подписали документ о взаимодействии в различных сферах

В понедельник Собянин посещает с рабочим визитом город Минск Республики Беларусь.
Собянин провел переговоры с Кухаревым в Минской городской ратуше. По итогам встречи главы столиц Российской Федерации и Республики Беларусь подписали совместное заявление.
«Города Минск и Москва — города-побратимы, города-герои, связанные общей историей многовековой. И, конечно, особенно нынешнее время — наши связи, наши отношения становятся все более тесными. Причем это происходит практически во всех направлениях, во всех отраслях — промышленность, торговля, туризм, здравоохранение, образование. Мы по всем этим направлениям активно работаем и с правительством Республики Беларусь, и, конечно, с городом Минском», — сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что документ, который подписан, дает новый импульс работы в этих отраслях, углубляя экономические и социальные связи между городами на благо жителей Москвы и Минска.
«Спасибо за гостеприимство. Спасибо за дружбу. Уверен, что она будет продолжаться вечно», — добавил Собянин.
В свою очередь Кухарев поприветствовал российскую делегацию, отметив, что Москву и Минск связывает очень давнее тесное сотрудничество.
«Мы работаем по многим отраслям, много проектов, которые реализуются, очень хорошо налажены торгово-экономические отношения, поэтому мы видим их дальнейшую перспективу. Надеемся, что она будет продолжена, все для этого сегодня есть. И очень много направлений деятельности, по которым мы могли бы сотрудничать, поэтому хотелось бы сегодня предложить обсудить те вопросы, которые есть для обсуждения», — подчеркнул он.
Как отмечается в материалах мэрии, документ определяет основные задачи взаимодействия Москвы и Минска в различных сферах экономики, социального развития и городского хозяйства, включая промышленность, транспорт, ЖКХ, информационные технологии, образование, здравоохранение, туризм, занятость населения, охрану окружающей среды и другие. В частности, Собянин и Кухарев приняли решение о регулярном проведении Дней Москвы в Минске и Дней Минска в Москве, а также других совместных мероприятий.
Правительство Москвы и Минский горисполком продолжат оказывать содействие в установлении прямых связей между хозяйствующими субъектами двух городов. Будет продолжен обмен опытом между московскими и минскими специалистами по широкому спектру вопросов.
Республика Беларусь занимает четвертое место по объемам взаимной торговли среди зарубежных партнеров Москвы. По итогам 2023 года товарооборот между московскими предприятиями и их белорусскими партнерами вырос на 19,3% — до ?21 миллиарда. За 9 месяцев 2024 года он увеличился еще на 7,3%. Московские предприятия поставляют в Белоруссию энергетическое машиностроение, строительные конструкции, изделия из пластмасс, фитинги, косметику и бытовую химию, фармацевтику, медтехнику, микроэлектронику. Также из столицы России в Белоруссию поставляются продукты для здорового питания, безалкогольные напитки, мучные, шоколадные и сахаристые кондитерские изделия, колбасные изделия, пшеничная мука.
Со своей стороны Белоруссия является стратегическим партнером Москвы в сфере поставок продовольствия. За девять месяцев 2024 года объем поставок продовольствия вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил ?1,95 млрд.
За 9 месяцев 2024 года Москву посетили свыше 115 тыс. туристов из Белоруссии, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.