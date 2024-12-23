Переезд областного правительства в Гатчину перенесли на 2030 год

На вопрос о переезде областной администрации в Гатчину губернатор Дрозденко напомнил, что в 2025 году будут выполнены проектно-изыскательские работы (ПИР) по реконструкции деревянных домов на улицах Чкалова, Красная и Киргетова в центре областной столицы. Ранее он сообщал, что саму реконструкцию планируется провести в 2026 году.
Но отреставрированных «деревяшек» не хватит для размещения всего правительства, признает губернатор. Ленобласть давно ведет переговоры с Минобороны по передаче региону Красных казарм напротив Гатчинского парка и здания Военно-морского архива. «Мы пока не достигли понимания с Минобороны, но я надеюсь и даже верю, что достигнем», — сказал господин Дрозденко.