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Губернатор Ленобласти рассказал, станут ли Бугры и Мурино частью Петербурга

На итоговой пресс-конференции губернатора Ленобласти Александра Дрозденко спросили, когда Бугры и Мурино «переедут» в Петербург.

Источник: РИА "Новости"

«В ближайшей среднесрочной перспективе изменения границ между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью не будет. Во-первых, потому что мы объявили ещё два года назад, что мы развиваемся по принципу двух самостоятельных субъектов, но одной агломерации. К тому же мы прекрасно понимаем, что любые свои обязательства мы выполняем, и мы эту нагрузку несём. Есть и юридические сложности, есть и сложности в межбюджетных отношениях».

отметил Александр Дрозденко

Также Александр Дрозденко пообещал, что качество жизни в приграничных районах скоро будет таким, что люди вообще не будут замечать разницы, что живут в разных регионах.