Губернатор Ленобласти рассказал, станут ли Бугры и Мурино частью Петербурга

«В ближайшей среднесрочной перспективе изменения границ между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью не будет. Во-первых, потому что мы объявили ещё два года назад, что мы развиваемся по принципу двух самостоятельных субъектов, но одной агломерации. К тому же мы прекрасно понимаем, что любые свои обязательства мы выполняем, и мы эту нагрузку несём. Есть и юридические сложности, есть и сложности в межбюджетных отношениях».