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Литва продлевает ограничительные меры для белорусов до 2026 года

Власти Литвы решили продлить национальные санкции против граждан Беларуси и России до 2026 года, сообщает МТРК «Мир».

Министерство иностранных дел Литвы предложило Сейму оставить соответствующий закон в силе до 2 мая 2026 года.

Закон об ограничительных мерах предусматривает отмену приема заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, а также временного вида на жительство. Исключение составляют лица, имеющие действующие визы либо вид на жительство в одной из стран Евросоюза. Подать документы на получение шенгенской или национальной визы можно только в литовском МИДе.

Кроме того, белорусы и россияне, въезжающие в Литву из стран, не входящих в ЕС, должны пройти доппроверку на предмет угрозы нацбезопасности, общественному порядку, здоровью населения и др.

До 2026 года продлевается и запрет на импорт российской и белорусской сельхозпродукции и кормов.