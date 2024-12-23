Литва продлевает ограничительные меры для белорусов до 2026 года

Министерство иностранных дел Литвы предложило Сейму оставить соответствующий закон в силе до 2 мая 2026 года.
Закон об ограничительных мерах предусматривает отмену приема заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, а также временного вида на жительство. Исключение составляют лица, имеющие действующие визы либо вид на жительство в одной из стран Евросоюза. Подать документы на получение шенгенской или национальной визы можно только в литовском МИДе.
Кроме того, белорусы и россияне, въезжающие в Литву из стран, не входящих в ЕС, должны пройти доппроверку на предмет угрозы нацбезопасности, общественному порядку, здоровью населения и др.
До 2026 года продлевается и запрет на импорт российской и белорусской сельхозпродукции и кормов.