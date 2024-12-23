Литва продлевает ограничительные меры для белорусов до 2026 года

Закон об ограничительных мерах предусматривает отмену приема заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, а также временного вида на жительство. Исключение составляют лица, имеющие действующие визы либо вид на жительство в одной из стран Евросоюза. Подать документы на получение шенгенской или национальной визы можно только в литовском МИДе.