Кремль рассказал о предложениях странами мест для встречи Путина и Трампа

Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил о готовности к разговору и встрече с Трампом «в любое время». Американский журналист, задававший вопрос, предположил, что это произойдет, когда российская сторона будет находиться «в ослабленном состоянии». Путин не согласился с этим утверждением и заявил, что Россия «окрепла» за последние два-три года и будет принимать решения «без всякой оглядки на чужое мнение», руководствуясь только собственными национальными интересами. Вместе с тем он заявил о готовности Москвы идти на компромиссы по урегулированию на Украине.