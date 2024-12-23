Молдавских контрактников и военнослужащих ждет проверка на полиграфе

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Лица, намеревающиеся поступить на военную службу по контракту или проходящие военную службу в Министерстве обороны Молдовы, будут проходить проверку на полиграфе, соответствующий законопроект одобрил парламент.
Так, Министерство обороны имеет право инициировать и проводить проверку на полиграфе лиц, намеревающихся поступить на военную службу или проходящих военную службу в составе ведомства.
«Это международная практика, применяемая к военнослужащим и персоналу в области обороны, имеющим доступ к информации, отнесенной к государственной тайне и подлежащим периодическим или выборочным проверкам».
Проект также предусматривает более строгие ограничения на призыв по контракту и оснований для увольнения с должности. Одно из требований касается подачи декларации об имуществе и личных интересах.
Документ также содержит аспекты, связанные с дисциплинарными санкциями. Так, командующему Главной инспекцией карабинеров будет предоставлено полное право применять дисциплинарные взыскания к подчиненному персоналу.
Законопроект, разработанный Минобороны, также уточняет статус студентов учебных заведений военного профиля. Студенты, зачисленные в Военное училище, будут иметь такой же статус, как и студенты других высших профессионально-технических учебных заведений. Они будут считаться состоящими на военной службе по контракту с момента вступления в силу контракта о военной службе, который будет заключен по достижении 18-летнего возраста.