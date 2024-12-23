Молдавских контрактников и военнослужащих ждет проверка на полиграфе

Законопроект, разработанный Минобороны, также уточняет статус студентов учебных заведений военного профиля. Студенты, зачисленные в Военное училище, будут иметь такой же статус, как и студенты других высших профессионально-технических учебных заведений. Они будут считаться состоящими на военной службе по контракту с момента вступления в силу контракта о военной службе, который будет заключен по достижении 18-летнего возраста.