Глава МИД Беларуси Рыженков сказал, как спасти мир от угрозы войны

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков назвал рецепт спасения мира от угрозы войны. Соответствующее заявления Рыженков сделал, как передает Sputnik.by, в понедельник, 23 декабря 2024 года в Национальном художественном музее, где прошла торжественная церемония по случаю включения белорусской вытинанки в список нематериального культурного наследия человечества.
— Конечно, красота в конечном итоге мир спасет. Но у нас у всех есть одна задача: довести до тех людей, кто ответственен спасти мир, что это надо делать через красоту, а не через наращивание военных угроз, развитие военно-промышленных комплексов и эскалацию напряженности во всем мире, — отметил глава внешнеполитического ведомства Беларуси.
Ранее мы писали о том, что олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Надежда Скардино сообщила поклонникам: она вновь встала на лыжах (тут про все это в деталях и подробностях).