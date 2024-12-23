Глава МИД Беларуси Рыженков сказал, как спасти мир от угрозы войны

— Конечно, красота в конечном итоге мир спасет. Но у нас у всех есть одна задача: довести до тех людей, кто ответственен спасти мир, что это надо делать через красоту, а не через наращивание военных угроз, развитие военно-промышленных комплексов и эскалацию напряженности во всем мире, — отметил глава внешнеполитического ведомства Беларуси.