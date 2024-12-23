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Глава МИД Беларуси Рыженков сказал, как спасти мир от угрозы войны

Министр иностранных дел Беларуси назвал рецепт спасения мира от угрозы войны.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков назвал рецепт спасения мира от угрозы войны. Соответствующее заявления Рыженков сделал, как передает Sputnik.by, в понедельник, 23 декабря 2024 года в Национальном художественном музее, где прошла торжественная церемония по случаю включения белорусской вытинанки в список нематериального культурного наследия человечества.

— Конечно, красота в конечном итоге мир спасет. Но у нас у всех есть одна задача: довести до тех людей, кто ответственен спасти мир, что это надо делать через красоту, а не через наращивание военных угроз, развитие военно-промышленных комплексов и эскалацию напряженности во всем мире, — отметил глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

Ранее мы писали о том, что олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Надежда Скардино сообщила поклонникам: она вновь встала на лыжах (тут про все это в деталях и подробностях).