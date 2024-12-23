Казахстан запускает нацпроект по модернизации инфраструктуры ЖКХ

Нацпроект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» нацелен на снижение аварийности и износа инженерных сетей, повышение качества и надежности коммунальных услуг. Для генерации электроэнергии планируется реализация 15 проектов по вводу новых мощностей суммарно до 5 259 МВТ, а также ремонт и реконструкция 14 действующих объектов. По итогам работы прогнозируется увеличение мощности на 7,3 ГВт, обновление действующих активов приведет к снижению износа в среднем на 15%. В ходе модернизации планируется охватить 86 тыс. км коммунальных сетей.