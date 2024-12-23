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Казахстан запускает нацпроект по модернизации инфраструктуры ЖКХ

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручения главы государства о модернизации жилищно-коммунального хозяйства страны, передает DKnews.kz.

Источник: primeminister.kz

Нацпроект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» нацелен на снижение аварийности и износа инженерных сетей, повышение качества и надежности коммунальных услуг. Для генерации электроэнергии планируется реализация 15 проектов по вводу новых мощностей суммарно до 5 259 МВТ, а также ремонт и реконструкция 14 действующих объектов. По итогам работы прогнозируется увеличение мощности на 7,3 ГВт, обновление действующих активов приведет к снижению износа в среднем на 15%. В ходе модернизации планируется охватить 86 тыс. км коммунальных сетей.

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев доложил, что актуальные проблемы в энергетических и коммунальных секторах будут решаться путем увеличения ремонтных мощностей по стране и с акцентом на регионы, в которых изношенность сетей свыше 65−70%.

Предусмотрены плановые показатели по снижению износа: в теплоснабжении с 53% до 40%, электроснабжении — с 62% до 45%, водоснабжении — с 39% до 34%, водоотведении — с 54% до 40%. До 2029 года на эти цели будет направлено 6,8 трлн тенге. Рассмотрен вопрос использования цифрового тенге для обеспечения прозрачности расходования средств.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил значимость разработанного Национального проекта для жилищно-коммунального сектора страны и развития экономики в целом с учетом поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения доли казсодержания в госзакупках.

В нацпроекте также уделено особое внимание поддержке отечественной промышленности для снижения импортозависимости и создания новых рабочих мест. Планируется строительство 27 новых производств, которые простимулируют развитие смежных отраслей экономики, включая металлургию, обрабатывающую промышленность и др.

«Обеспечение бесперебойной работы жизненно важных секторов тепла, энергии и водоснабжения — это первоочередная задача Правительства. Исполнение нацпроекта позволит масштабно обновить изношенную, местами аварийную инфраструктуру. Все проекты также предусматривают создание 3,5 тысяч рабочих мест. Нам необходимо максимально вовлечь в работу отечественный бизнес, закупать отечественные товары и услуги» Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями после утверждения нацпроекта обеспечить его качественную реализацию. Перед Министерством промышленности и строительства поставлена задача по созданию условий для полной загрузки отечественных предприятий, производящих продукцию для ЖКХ.

О планах по реализации нацпроекта доложили министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, вице-министр энергетики Алибек Жамауов, председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Асан Дарбаев. Также с комментариями выступили заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова, председатель Национального Банка Тимур Сулейменов.

По итогам совещания одобрены подходы Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

ЖКХ