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Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Саудовская Аравия принимала участие в мероприятиях по линии БРИКС в 2024 году, однако внутригосударственные процедуры по присоединению к группе в королевстве еще не завершены, поэтому от принятия совместных документов Эр-Рияд воздерживался, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«Новые участники — Египет, Иран, Эмираты, Эфиопия, — весьма активно включились в работу. Проявляли конструктивный подход к ключевым приоритетам нашего председательства, поддержали все наши флагманские инициативы. Что же касается Саудовской Аравии, об этом часто задают вопросы, то ее представители присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в рамках объединения, но от разработки документов и совместного принятия решений воздерживались», — сказал Ушаков на брифинге.

«Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, еще не завершены. То есть королевство, несмотря на то, что саудитов пригласили в качестве полноправных членов, они взяли на этот счет паузу», — добавил Ушаков.

БРИКС