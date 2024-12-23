Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС

«Новые участники — Египет, Иран, Эмираты, Эфиопия, — весьма активно включились в работу. Проявляли конструктивный подход к ключевым приоритетам нашего председательства, поддержали все наши флагманские инициативы. Что же касается Саудовской Аравии, об этом часто задают вопросы, то ее представители присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в рамках объединения, но от разработки документов и совместного принятия решений воздерживались», — сказал Ушаков на брифинге.