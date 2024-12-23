Президент Грузии объявила о начале подготовки к новым выборам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила подготовку к новым выборам в стране после встречи с представителями оппозиции. Видеообращение опубликовано на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).