Губернатор Александр Гусев вручил воронежской спортсменке Дарье Клепиковой областную награду

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вручил спортсменке Дарье Клепиковой областную награду — почетный знак «Благодарность от земли Воронежской» — за выдающиеся выступления на чемпионате мира, спортивное мастерство и волю к победе. Глава региона также отметил тренера спортсменки Олега Цветковского за успешную подготовку спортсменов. Об этом губернатор рассказал в своем telegram-канале в понедельник, 23 декабря.
Как сообщало РИА «Воронеж», Дарья Клепикова завоевала две золотые медали на чемпионате мира по плаванию в Будапеште. Первое «золото» спортсменка взяла в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м, второе — в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м. «Золото» на мировом первенстве по плаванию стало первым для Воронежской области. Кроме того, Дарья Клепикова установила рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем. В финале она показала результат 51,62 секунды.
— Поговорили с Дарьей и ее тренером о развитии водных видов спорта в регионе. Наши спортсмены демонстрируют успехи, растет число воронежцев в российских сборных. Выросло и число соревнований. Поручил проанализировать наши затраты на поддержку и увеличить ее объем, чтобы молодые спортсмены могли набираться опыта на высоком уровне. Обсудили идею создания большого дворца водных видов спорта. Такой объект позволил бы проводить всероссийские состязания и улучшить условия для подготовки спортсменов. Подумаем, как можно было бы это реализовать, — рассказал Александр Гусев.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоду, Арину Суркову и воронежскую спортсменку Дарью Клепикову с успешным выступлением на ЧМ и победой в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.