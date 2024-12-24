Губернатор Александр Гусев вручил воронежской спортсменке Дарье Клепиковой областную награду

— Поговорили с Дарьей и ее тренером о развитии водных видов спорта в регионе. Наши спортсмены демонстрируют успехи, растет число воронежцев в российских сборных. Выросло и число соревнований. Поручил проанализировать наши затраты на поддержку и увеличить ее объем, чтобы молодые спортсмены могли набираться опыта на высоком уровне. Обсудили идею создания большого дворца водных видов спорта. Такой объект позволил бы проводить всероссийские состязания и улучшить условия для подготовки спортсменов. Подумаем, как можно было бы это реализовать, — рассказал Александр Гусев.