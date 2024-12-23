Во Франции сформировалось четвертое за год правительство

Во Франции сформировано четвертое за год правительство. Состав кабмина, сформированного новым премьер-министром Франсуа Байру, 23 декабря объявил генеральный секретарь канцелярии президента Алексис Колер.
Себастьен Лекорню сохранил пост министра обороны, а Жан-Ноэль Барро продолжит возглавлять МИД страны. Новым министром экономики станет глава Фонда депозитов и консигнаций Эрик Ломбард, а бывшая премьер страны Элизабет Борн получила портфель министра образования.
Всего в правительство Байру вошли 34 министра.
Назначение выпало на день траура по жертвам циклона на Майотте (заморской территории Франции в Индийском океане). Избежать этого чувствительного совпадения не удалось, поскольку Байру обещал представить новый кабмин до Рождества (25 декабря), но из-за поиска компромиссных фигур формирование правительства затянулось.
Предпоследний кабмин республиканца Мишеля Барнье рухнул после того, как 4 декабря крайне левая и крайне правая оппозиции в парламенте выдвинули ему вотум недоверия. Правительство во Франции ушло в отставку таким образом впервые за более чем 60 лет. Это стало возможно после того, как по итогам прошедших в июле парламентских выборов ни одной из политических сил страны не удалось заручиться большинством, и Нацсобрание разделилось на три части. В результате кабмин Барнье впал в зависимость от правой и левой оппозиции, которые теперь также грозят вотумом недоверия центристу Байру.
Le Monde отмечает, что еще до официального формирования правительства Байру ослаб, поскольку сформировать «представляющий общий интерес» кабмин оказалось крайне непросто. В частности, сообщалось, что новый глава правительства хотел включить в свою команду президента Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертрана, который является давним политическим врагом лидера фракции ультраправой «Национальное объединение» (RN) в парламенте Марин Ле Пен. В ответ представители RN пригрозили Байру вотумом недоверия. В результате глава правительства сообщил Бертрану, что не может предложить ему портфель министра юстиций из-за позиции Ле Пен.
Чтобы усмирить представителей левых в парламенте, Байру допустил возобновление дискуссий в парламенте по отмене скандальной пенсионной реформы. Тем не менее Социалистическая партия в письме Байру, направленном еще 20 декабря, заявила, что тот не проявил достаточной политический воли, чтобы отказаться от политики, которая привела его предшественника Барнье к отставке.
По информации Le Figaro, Байру 23 декабря направил министрам из кабмина Барнье письмо, в котором подчеркнул, что многие из их не смогут сохранить свои портфели, чтобы новый состав был более сбалансированным и не повторял прежний.
Политический кризис во Франции разгорелся после прошедших в июле выборов в Нацсобрание, который Макрон объявил после победы ультраправой RN на выборах в Европарламент. Голосование завершилось провалом сторонников президента и победой левого «Нового народного фронта» (NFP). Однако ни одной из партий не удалось заполучить большинство, и в результате пришедший к власти 5 сентября республиканец Мишель Барнье впал в зависимость от раздробленного почти натрое парламента. NFP изначально критически относился к сформированному республиканцем правительству и пытался вынести ему вотум недоверия еще в октябре. Однако тогда левых не поддержала ультраправая RN, и набрать необходимое количество голосов не удалось.
Тем не менее разногласия между Барнье и ультраправыми по проекту бюджета на 2025 год привели к развалу кабмина. Для сокращения бюджетного дефицита, который достиг 6,1% ВВП, вдвое превысив европейскую норму в 3%, правительство предложило урезать расходы на €40 млрд, а также повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов, что должно было принести казне еще €20 млрд. Ле Пен резко раскритиковала предложенные меры. В результате Барнье принял решение провести законопроект о социальной части расходов бюджета с помощью ст. 49.3 Конституции, которая позволяет обойти голосование в нижней палате парламента. В ответ фракция поддержала 4 декабря инициативу левых по вотуму недоверия правительству. На следующий день Барнье ушел в отставку, продержавшись на этом посту всего три месяца. Таким образом, французское правительство сложило полномочия по вотуму недоверия впервые за 60 лет — в 1962-м аналогичным образом в отставку был отправлен кабинет Жоржа Помпиду.
На фоне этого кризиса рейтинг самого Макрона еще в конце октябре достиг исторического минимума в 17% (ниже, чем в эпоху протестов желтых жилетов). Причем, согласно обнародованному ранее исследованию компании Elabe, около 63% французов выступили за уход президента в случае падения правительства Барнье. Сам глава республики, чей срок полномочий истекает в 2027-м, этот сценарий исключал.