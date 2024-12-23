Во Франции сформировалось четвертое за год правительство

Тем не менее разногласия между Барнье и ультраправыми по проекту бюджета на 2025 год привели к развалу кабмина. Для сокращения бюджетного дефицита, который достиг 6,1% ВВП, вдвое превысив европейскую норму в 3%, правительство предложило урезать расходы на €40 млрд, а также повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов, что должно было принести казне еще €20 млрд. Ле Пен резко раскритиковала предложенные меры. В результате Барнье принял решение провести законопроект о социальной части расходов бюджета с помощью ст. 49.3 Конституции, которая позволяет обойти голосование в нижней палате парламента. В ответ фракция поддержала 4 декабря инициативу левых по вотуму недоверия правительству. На следующий день Барнье ушел в отставку, продержавшись на этом посту всего три месяца. Таким образом, французское правительство сложило полномочия по вотуму недоверия впервые за 60 лет — в 1962-м аналогичным образом в отставку был отправлен кабинет Жоржа Помпиду.