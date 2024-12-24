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Юрий Слюсарь принял участие в акции «Елка желаний»

Ростовская область, 23 декабря 2024. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в традиционной благотворительной акции «Елка желаний». С ее помощью известные люди помогают исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Источник: РИА "Новости"

Юрий Слюсарь снял с елки два шара. В одном 10-летний Никита написал, что мечтает о каркасном бассейне. В другом девятилетняя Ольга сообщила, что мечтает о мастер-классе от Алины Кабаевой.

Ранее еще один ребенок, Никита, попросил Юрия Слюсаря купить микроскоп.

Глава региона пообещал исполнить желания детей.

«Мы собираем с елки желания детишек. Все обязательно исполню, — сказал врио губернатора. — А всех коллег по цеху призываю присоединиться к ежегодной акции “Елка желаний” и подарить детям частичку новогоднего чуда».