Юрий Слюсарь принял участие в акции «Елка желаний»

Юрий Слюсарь снял с елки два шара. В одном 10-летний Никита написал, что мечтает о каркасном бассейне. В другом девятилетняя Ольга сообщила, что мечтает о мастер-классе от Алины Кабаевой.
Ранее еще один ребенок, Никита, попросил Юрия Слюсаря купить микроскоп.
Глава региона пообещал исполнить желания детей.
«Мы собираем с елки желания детишек. Все обязательно исполню, — сказал врио губернатора. — А всех коллег по цеху призываю присоединиться к ежегодной акции “Елка желаний” и подарить детям частичку новогоднего чуда».