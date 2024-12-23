Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Беларусь

Государственный департамент США призвал граждан Америки, находящихся на территории Беларуси, немедленно покинуть территорию республики. Соответствующая информация появилась на ресурсе РИА Новости.
Отмечается, что американским гражданам следует избегать, например, массовых мероприятий и разлогиниться в соцсетях.
Обосновывая подобного рода рекомендации, Госдеп в качестве основных рисков для американских граждан обозначил также «возможность закрытия погранпереходов».
Официальный Вашингтон констатировал, что не может дать никаких гарантий по оказанию помощи в случае задержания американцев на территории Беларуси.
Ранее мы писали о том, что стал известен прогноз погоды Белгидромета на конец декабря (тут про погоду в Беларуси на предновогодние дни).