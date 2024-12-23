Генпрокуратура РФ внесла представление ДУМ из-за фетвы на многоженство

В ДУМ также напомнили о правилах, по которым должны заключаться второй и последующие браки: нельзя заключать никах, скрывая его от первой супруги, и нельзя не предупредить новую жену о существовании первой. Кроме того, «ответственность перед Богом за всех жен и за всех детей, рожденных от этих жен, равнозначна».