Краснодарский минздрав начал проверку в психбольнице после жалобы медиков Путину

В обращении к президенту медики пожаловались на свое новое начальство: на главного врача Давида Гунбу и его заместительницу Райгуль Демирбекову. Руководство, как сообщают врачи, агрессивно обращается с медиками и пациентами, угрожает лишить сотрудников федеральных выплат. Медики обращают внимание и на незаконные действия, — шантаж сотрудников и раскрытие медтайны, к которым якобы прибегает их начальство. В ответ на это работники пообещали массово уволиться, если ситуация в больнице не изменится.