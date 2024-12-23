Путин совершил в Беларусь два из одиннадцати зарубежных визитов в 2024 году

Президент России Владимир Путин совершил в Беларусь два из 11 зарубежных визитов в 2024 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Юрия Ушакова, помощника главы РФ.
В Беларуси и в Казахстане в течение 2024-го Путин побывал дважды. По одному разу российский лидер посетил Китайскую Народную Республику, Узбекистан, КНДР, Вьетнам, Азербайджан, Монголию и Туркменистан.
Тем временем министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий прокомментировал политический опыт Владимира Зеленского: «Не знаю, ради чего он шел во власть».
Также власти Минска высказались о ситуации с качеством строящегося коммерческого жилья.
А настоятель сказал, что происходит с Красным костелом в Минске.