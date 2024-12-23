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Путин совершил в Беларусь два из одиннадцати зарубежных визитов в 2024 году

Владимир Путин совершил в Беларусь два из 11 зарубежных визитов в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин совершил в Беларусь два из 11 зарубежных визитов в 2024 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Юрия Ушакова, помощника главы РФ.

В Беларуси и в Казахстане в течение 2024-го Путин побывал дважды. По одному разу российский лидер посетил Китайскую Народную Республику, Узбекистан, КНДР, Вьетнам, Азербайджан, Монголию и Туркменистан.

Кроме того, по словам Ушакова, Владимир Путин за 2024-й участвовал в ряде многосторонних встреч на высшем уровне. Это мероприятия в рамках ЕАЭС, СНГ, а также ОДКБ и ШОС.

Тем временем министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий прокомментировал политический опыт Владимира Зеленского: «Не знаю, ради чего он шел во власть».

Также власти Минска высказались о ситуации с качеством строящегося коммерческого жилья.

А настоятель сказал, что происходит с Красным костелом в Минске.